Oropal banko na Cankovi, nato v bližini umrl

Cankova, 9. junija - Policiste so danes malo po 15. uri obvestili o ropu banke na Cankovi. Po dosedanjih ugotovitvah je oborožen moški vstopil v banko in od zaposlenih zahteval gotovino. Po dejanju je storilec zapustil bančne prostore in nato v bližini umrl, so sporočili z murskosoboške policijske uprave. Nihče od zaposlenih ni bil poškodovan.