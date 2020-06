IATA: V letalskem sektorju letos rekordnih 84 milijard dolarjev izgube

Ženeva, 9. junija - Mednarodni letalski prevozniki so na poti, da bodo letos zaradi posledic pandemije covida-19 po svetu skupaj zabeležili več kot 84 milijard dolarjev čiste izgube, so danes sporočili iz mednarodnega združenja letalskih prevoznikov IATA. Kot so dodali, dodatnih skoraj 16 milijard dolarjev izgube v sektorju pričakujejo tudi v letu 2021.