Borze v New Yorku uvodoma pod izhodišči

New York, 9. junija - Borze v New Yorku so današnje trgovanje v povprečju začele s padcem tečajev delnic in tako izbrisale del ponedeljkovih dobičkov. Vlagatelji so sicer v pričakovanju izkupička dvodnevnega zasedanja ameriške centralne banke, ki se bo končalo v sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.