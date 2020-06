Celjski policist na avtocesti ustrelil bika, ki je ogrožal življenja voznikov

Celje, 9. junija - S kmetije na območju Celja je v ponedeljek nekaj pred 23. uro pobegnilo okoli 20 bikov, ki so podrli ograjo in se razbežali. Lastnik je vse bike, razen enega, s pomočjo sosedov uspel spraviti nazaj v ogrado. Pobegli bik je stekel na avtocesto, kjer je oviral promet in ogrožal življenja voznikov, zato ga je bil celjski policist prisiljen ustreliti.