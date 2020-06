Države, kamor se je zateklo veliko beguncev, prosijo za pomoč

Dunaj, 9. junija - Države na Bližnjem vzhodu in v osrednji Aziji, kamor se je zateklo veliko beguncev, so danes opozorile, da se je ob pandemiji koronavirusne bolezni 19 zmanjšala mednarodna finančna pomoč. Evropska komisija in visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) sta zunanjim ministrom teh držav obljubila nadaljnjo podporo.