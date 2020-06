Pahor glede sestave odbora za proslave poudarja pomen vključevanja

Ljubljana, 9. junija - Predsednik republike Borut Pahor predlaga vladi, da v koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve znova vključi predstavnika veteranskih organizacij iz Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Po njegovem mnenju se tudi na ta način potrdi zavezanost načelu vključevanja in ne izključevanja.