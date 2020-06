V Cerkljah ob Krki bodo prenovili skoraj sto let star leseni most

Cerklje ob Krki, 9. junija - Brežiška občina in sevniško podjetje Rafael sta danes podpisala pogodbo za prenovo skoraj sto let starega lesenega mostu prek Krke v Cerkljah ob Krki. Dela so skupaj s prestavitvijo in položitvijo vodovoda pod rečno strugo skupaj z drugimi stroški in davkom vredna približno 730.000 evrov. Z 200.000 evri bo naložbo podprlo ministrstvo za obrambo.