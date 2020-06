Italijanski državljan goljufal z lažnim prikazovanjem škode na svojem vozilu

Koper, 9. junija - Koprski policisti so na podlagi klica občana v ponedeljek zvečer pri Bonifiki v Kopru ustavili 44-letnega italijanskega državljana, ki naj bi ogoljufal več občanov z lažnim prikazovanjem, da so s svojim vozilom povzročili poškodbo na vzvratnem ogledalu njegovega vozila. Ob tem je vztrajal, da mu na kraju plačajo od 100 do 150 evrov za škodo.