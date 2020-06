Po svetu za subvencioniranje fosilnih goriv lani skoraj 500 milijard dolarjev

Pariz, 9. junija - Četudi so opozorila o tem, da se svet sooča z okoljsko krizo, vse večja, številne države vztrajajo pri subvencijah za proizvodnjo in porabo fosilnih goriv. Lani so zanje namenile skoraj 500 milijard dolarjev, pri čemer so državne podpore za proizvodnjo fosilnih goriv porasle, državne podpore za njihovo porabo pa upadle.