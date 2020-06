Na posvetu o odzivih zdravstva in drugih služb na epidemijo pozivi k odpravi pomanjkljivosti

Ljubljana, 9. junija - Na današnjem posvetu o odzivih zdravstva in drugih služb na potek epidemije covida-19, ki ga je pripravila Civilna zaščita Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je bilo slišati tudi pozive k odpravi pomanjkljivosti. Med njimi so izpostavili pomanjkanje zdravstvenega kadra in pomanjkljivo logistično znanje pri dobavi zaščitne opreme.