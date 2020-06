Poljskemu gospodarstvu več mesecev za okrevanje po epidemiji koronavirusa

Varšava, 13. junija - Pot okrevanja gospodarstva na Poljskem bo imela po oceni vodje razvojnega sklada PFR Pawela Borysa obliko črke U. To pomeni, da okrevanje ne bo hitro in bo trajalo vsaj dve do tri četrtletja, gospodarska aktivnost naj bi se na raven pred epidemijo covida-19 po njegovi oceni vrnila na prelomu let 2021 in 2022.