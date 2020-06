Avstrija bo prihodnji teden odpravila omejitve za potovanja na Hrvaško

Zagreb/Dunaj, 9. junija - Hrvaški premier Andrej Plenković in avstrijski kancler Sebastian Kurz sta se danes dogovorila, da bo avstrijska vlada na sredini seji odpravila omejitve za gibanje ljudi med državama, uvedene zaradi covida-19, je sporočil Plenković. To naj bi se zgodilo 16. junija, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdili na avstrijskem zunanjem ministrstvu.