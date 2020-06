Epidemija mariborskim podjetnikom povzročila večjo škodo od napovedi

Maribor, 9. junija - Padec prometa obrtnikov in podjetnikov v Podravju, ki ga je povzročila epidemija covida-19, bo večji od napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, je prepričan predsednik mariborske območne obrtno-podjetniške zbornice Aleš Pulko. Zgolj segment gostinstva in turizma naj bi pred povratkom k normalnemu poslovanju izgubil prek 30 odstotkov.