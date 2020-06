Pustne kosce iz Loč pri Dobovi uvrstili med narodovo kulturno dediščino

Dobova, 9. junija - Lik kosca iz Loč pri Dobovi in enega ključnih likov dobovskega tako imenovanega fašjenka so ob ločkih pustnih oračih in svatih v začetku maja vpisali v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Ti so se pridružili trem že vpisanim enotam nesnovne posavske kulturne dediščine - kapelski godbi, savskemu brodu na Mostecu in ločkim godbenikom.