Mura prvi finalist nogometnega pokala Slovenije

Brdo pri Kranju, 9. junija - Nogometaši Mure so prvi finalisti pokala Slovenije. V polfinalnem obračunu na Brdu pri Kranju so Sobočani premagali Aluminij z 2:0 (1:0). V finalu, ki bo 24. junija, se bodo pomerili z boljšim iz drugoligaškega obračuna med Nafto 1903 in Kalcerjem iz Radomelj. Ta bo na sporedu v sredo ob 17.30 prav tako na Brdu pri Kranju.