Brdo pri Kranju, 9. junija - Nogometaši Mure so prvi finalisti pokala Slovenije. V polfinalnem obračunu na Brdu pri Kranju so Sobočani s 4:0 (1:0) premagali Aluminij. Strelci zadetkov so bili Luka Šušnjara (15.), Luka Bobičanec dvakrat (55. in 83., iz enajstmetrovke) in Amadej Maroša (64.).