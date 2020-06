Vodstvo soboške bolnišnice spopadanje s koronsko krizo ocenjuje kot uspešno

Murska Sobota, 9. junija - Vodstvo splošne bolnišnice Murska Sobota prilagajanje razmeram v času koronavirusa ocenjuje kot uspešno, prav tako pa njihovo pomoč v domovih za starejše, zlasti ljutomerskem, kjer so uspeli ustaviti širjenje novega koronavirusa. Ob tem so med epidemijo v bolnišnici poskrbeli za vse, ki so potrebovali nujno zdravljenje.