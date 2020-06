Sava Hotels & Resorts postopno odpira nastanitve na vseh osmih destinacijah

Ljubljana, 9. junija - Skupina Sava Hotels & Resorts je začela s postopnim odpiranjem nastanitev na osmih destinacijah po Sloveniji. Najprej odpirajo terme in zdravilišča, nato pa obalni del in Bled. Čas epidemije so v skupini izkoristili za prenove in poleti odpirajo dva prenovljena hotela - Hotel Park ob Blejskem jezeru in Hotel Histrion v Portorožu.