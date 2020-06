V Zagrebu odprli osrednjo romsko knjižnico na Hrvaškem

Zagreb, 10. junija - Več kot 4000 knjig v romskem, hrvaškem in drugih evropskih jezikih je zaklad osrednje romske knjižnice na Hrvaškem, ki so jo odprli v prostorih romske manjšine v središču Zagreba. Romska skupnost na Hrvaškem je ob knjižnici dobila tudi prizorišče za dogodke, kot so tribune, predavanja in razstave.