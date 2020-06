Opit voznik brez vozniškega dovoljenja ni ustavil na znake policistov

Ptuj, 9. junija - Policista sta danes ponoči na Ptuju ustavljala voznika osebnega avtomobila, ki pa se ni zmenil za njune znake in je nadaljeval z vožnjo. Kasneje so v postopku ugotovili, da je voznik vozil brez vozniškega dovoljenja, test alkoholiziranosti pa je pokazal miligram alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave Maribor.