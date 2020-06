V Hongkongu ob obletnici začetka protestov pozivi k vrnitvi na ulice

Hongkong, 9. junija - V Hongkongu so se zaradi spornega zakona o izročanju kitajskim oblastem 9. junija lani začeli množični protesti, ki so prerasli v splošen upor proti vladavini Pekinga. Po sedmih mesecih so se razmere nekoliko umirile, proteste je še dodatno zatrla pandemija covida-19. A ob obletnici začetka protestov se vrstijo pozivi k vrnitvi na ulice.