Kabul in talibani napredujejo pri izmenjavi zapornikov

Kabul, 9. junija - Afganistanska vlada in talibani napredujejo pri izmenjavi zapornikov, ki izhaja iz dogovora med ZDA in talibani in naj bi tlakovala pot mirovnim pogovorom v državi. Kabul je glede na današnje navedbe iz zaporov izpustil že okoli 3000 talibanskih zapornikov, talibani pa naj bi na prostost izpustili 500 pripadnikov afganistanskih varnostnih sil.