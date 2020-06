Interpelacija Hojsa druga v tej vladi, v preteklosti zoper notranje ministre precej pogoste

Ljubljana, 9. junija - Interpelacija zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, ki so jo danes vložili poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB, je tretja v aktualnem sklicu DZ in druga v aktualnem mandatu vlade Janeza Janše. Interpelacije notranjih ministrov sicer v Sloveniji niso redke, zaradi njih so se morali braniti številni ministri, nekateri tudi po dvakrat.