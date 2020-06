Georadar razkril zakopano antično mesto

Pariz, 10. junija - Severno od Rima so znanstveniki s pomočjo štirikolesnega vozila ATV in georadarja odkrili obrise starodavnega mesta. Dolgo zakopano mesto Falerii Novi v dolini Tibere so tako našli, ne da bi premaknili en sam kamen. Tehnologija georadarjev omogoča nov način raziskovanja starodavnih mest, poroča francoska tiskovna agencija AFP.