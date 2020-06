Milanović napovedal prihod na vrh Brdo-Brioni v Sloveniji

Zagreb, 9. junija - Hrvaški predsednik Zoran Milanović se bo do konca junija udeležil vrha procesa Brdo-Brioni v Sloveniji potem pa tudi tristranskega srečanja predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije na Dunaju, so danes potrdili v uradu hrvaškega predsednika. V Sloveniji bo tudi priložnost za prvo srečanje Milanovića in srbskega predsednika Aleksandra Vučića.