Četrtkova interpelacija bržkone ne bo odnesla Počivalška

pripravila Mojca Zorko in Peter Avsenik

Ljubljana, 9. junija - V četrtek bodo poslanci pretresali ravnanja in odgovornost ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška pri nakupu opreme, potrebne v epidemiji covida-19. LMŠ, SD, Levica in SAB mu v interpelaciji očitajo odgovornost za negospodarne nakupe, neetičnost, klientelizem in zavajanje. Za Počivalškom, ki očitke zavrača, stoji celotna koalicija.