Francoska centralna banka Franciji za letos napoveduje 10-odstotni padec BDP

Pariz, 9. junija - Francosko gospodarstvo se bo letos zaradi posledic pandemije covida-19 skrčilo za okoli 10 odstotkov, na predkrizno raven pa bo okrevalo šele sredi leta 2022, so danes napovedali v francoski centralni banki. Ob tem so napovedali tudi občutno rast brezposelnosti. Do sredine prihodnjega leta bi lahko presegla 11,5 odstotka.