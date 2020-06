Francija letalski industriji obljubila 15 milijard evrov pomoči

Pariz, 9. junija - Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je obljubil, da bo država letalski in vesoljski industriji pomagala s 15 milijardami evrov, da premaga krizo zaradi pandemije covida-19. Po letih rasti letalskega prometa je kriza zelo prizadela sektor, saj so nova naročila letal upadla za med 80 in 90 odstotkov.