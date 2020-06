Velenjska občina proti dodatnemu onesnaževanju iz Teša

Velenje, 9. junija - Velenjska občina ne bo dovolila dodatnega onesnaževanja okolja s strani Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki načrtuje sosežig alternativnih goriv v bloku pet ali šest. Opredelitev do tega sosežiga bo občina sprejela le na podlagi strokovnih analiz, preverjenih dejstev in večinskega mnenja občanov Velenja, so danes sporočili z velenjske občine.