AAG opozarja na posodabljanje železniške proge Trst-Benetke

Ljubljana, 9. junija - Italijansko podjetje Rete Ferroviaria Italiana želi v sklopu posodobitve železniške proge med Trstom in Benetkami na občutljivem kraškem področju graditi številne predore. Zaradi ogrožanja vodnih poti in virov pitne vode bi moral biti projekt podvržen čezmejni presoji vplivov na okolje, so prepričani v nevladni organizaciji Alpe Adria Green (AAG).