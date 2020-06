Pogrešan 51-letni Ivan Gričar iz Gorenjega Kronovega.

Novo mesto, 9. junija - Svojci od ponedeljka pogrešajo 51-letnega Ivana Gričarja iz Gorenjega Kronovega. Visok je okoli 170 centimetrov, srednje postave, ima sive lase, brke in krajšo brado. Ob odhodu od doma je bil najverjetneje oblečen v sive hlače in modro majico s kratkimi rokavi, so sporočili z novomeške policijske uprave.