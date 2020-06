Francoska vlada napovedala ničelno toleranco do rasizma v policiji

Pariz, 8. junija - Francoski notranji minister Christophe Castaner je danes napovedal ničelno toleranco do rasizma v francoskih varnostnih silah. Sporočil je tudi, da policisti pri aretacijah ne bodo več uporabljali sporne metode dušenja, zaradi katere je umrl Američan George Floyd in sprožil proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu v ZDA in drugod po svetu.