Sto dni po izbruhu koronavirusa se odpira tudi mesto New York

New York, 8. junija - Newyorški guverner Andrew Cuomo je danes, ko mineva sto dni od prvega primera koronavirusa v državi, sporočil, da se je začela prva faza ponovnega odpiranja ekonomije tudi v mestu New York. Država in mesto sta v sto dneh prišla iz najslabšega položaja na svetu do padanja števila okuženih in obolelih, medtem ko drugje po ZDA številke še naraščajo.