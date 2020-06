V večnem ledu ob otoplitvi prežijo stare bolezni

Moskva, 10. junija - Meteorologi so pred dnevi potrdili, da je bil letošnji maj doslej najtoplejši v obdobju zgodovine meritev temperature. To velja tudi za Sibirijo, kjer pa na severu ob topljenju večnega ledu prežijo nove nevarnosti. Mikrobi v zamrznjenem stanju preživijo zelo dolgo in pojavljajo se prve bolezni, ki se vračajo v posamezne dele sveta.