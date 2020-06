Hrvaški zunanji minister v madžarskih zemljevidih ne vidi nevarnosti za spreminjanje meja

Zagreb, 8. junija - Vodja hrvaške diplomacije Gordan Grlić Radman je danes v Zagrebu izjavil, da Madžarska nima teženj do hrvaškega ozemlja. Kot je pojasnil, v Budimpešti dobro vedo, kje je državna meja, ker so ob njej postavili žico v migrantski krizi v letih 2015 in 2016. Pred tem je Hrvaška poslala Madžarski protestno noto zaradi spornega zemljevida.