Tonin sklenil prvi krog posvetovanj z opozicijo o spremembah zakona o obrambi

Ljubljana, 8. junija - Minister za obrambo Matej Tonin je v minulih dveh tednih z predlaganimi spremembami zakona o obrambi seznanil poslanske skupine SNS, SD, LMŠ in SAB. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, bodo gradivo dopolnili z nekaterimi opozicijskimi predlogi, jih nato ponovno posredovali poslanskim skupinam in jih zaprosili za oblikovanje pripomb.