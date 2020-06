Evropske borze navzdol; cenejša nafta, nespremenjen evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. junija - Po rasti v zadnjih trgovalnih dneh so si vlagatelji na pomembnejših borzah v Evropi danes vzeli nekaj predaha in tečaji so se nekoliko znižali. Rast tečajev so zavirali tudi najnovejši podatki iz kitajskega gospodarstva. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se skorajda ni spremenil.