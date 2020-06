Inovativnim podjetjem evropska sredstva za boj proti koronavirusu

Bruselj, 8. junija - Evropska unija bo 72 inovativnim podjetjem iz 16 držav dodelila 314 milijonov evrov za boj proti koronavirusu in podporo okrevanju. Podprti projekti so med drugim usmerjeni v povečanje proizvodnje robčkov za biodekontaminacijo, razvoj nizkocenovnih sistemov za spremljanje predihavanja in razvoj platforme za protitelesa za zdravljenje okužb.