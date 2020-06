Omejevalni ukrepi v Evropi naj bi preprečili vsaj tri milijone smrti

London, 8. junija - Omejevalni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa so v 11 evropskih državah preprečili okoli 3,1 milijona smrti, kaže študija Imperialnega kolidža v Londonu. Da so ljudje ostajali doma, je pomembno vplivalo na to, da je pandemija koronavirusa v Evropi bolj ali manj pod nadzorom, so ocenili britanski znanstveniki.