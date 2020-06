Odbora za zdravstvo in za socialo danes o oskrbi starostnikov v domovih v času epidemije

Ljubljana, 9. junija - Odbora DZ za zdravstvo in za socialo bosta danes na zahtevo Levice na skupni seji razpravljala o obravnavi starostnikov v domovih starejših občanov v času epidemije covida-19. Ta je najhuje udarila prav v domovih za starejše, v treh so nastala žarišča. V zadnjih tednih so se v javnosti pojavili očitki o neprimerni obravnavi oskrbovancev.