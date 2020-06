Višje sodišče pritrdilo odškodninski tožbi proti kranjski porodnišnici

Kranj, 8. junija - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Zavarovalnice Triglav na vmesno sodbo kranjskega okrožnega sodišča in tako potrdilo, da je odškodninski zahtevek deklice Gaje in njenih staršev v celoti utemeljen. Sodišče bo odločalo le še o višini odškodnine, ki bi lahko presegla milijon evrov.