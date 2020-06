Indija se odpira kljub rekordnemu širjenju koronavirusa

New Delhi, 8. junija - V Indiji so se danes začeli odpirati templji in nakupovalni centri, ki so bili zaradi epidemije novega koronavirusa v državi zaprti zadnjih deset tednov. Tako skušajo vsaj malo olajšati veliko krizo v gospodarstvu. A v Indiji še nič ne kaže, da so uspeli zajeziti širjenje virusa; nasprotno, iz dneva v dan beležijo rekordne številke.