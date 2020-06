Transspolni aktivisti ponovno kritični do J.K. Rowling

Los Angeles, 9. junija - Avtorica knjig o Harryju Potterju J.K. Rowling je zaradi zapisov na Twitterju postala tarča kritik transspolnih aktivistov in drugih uporabnikov družabnih omrežij. V svojem tvitu se je obregnila ob frazo "osebe, ki imajo menstruacijo" in ustvarila tvorjenke, s katerimi je besedo ženske spojila z besedami maternica, mevža in blato.