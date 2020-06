Na Golniku znova prepoved rednih obiskov bolnikov

Golnik, 8. junija - S Klinike Golnik so sporočili, da do preklica ponovno zapirajo vrata za redne obiske bolnikov. Tako so od danes naprej so dovoljeni samo obiski paliativnih bolnikov, umirajočih in bolnikov, ki so hospitalizirani več kot sedem dni. Ti obiski so možni s posebno dovolilnico vodje oddelka, kjer leži bolnik.