Predsednik Pahor sprejel obiskovalce ob Trubarjevem dnevu

Ljubljana, 8. junija - Ob državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja (1508-1586), je predsednik republike Borut Pahor dopoldne odprl vrata svoje palače za obiskovalce in vabljene. V nagovoru je čestital vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu, z željo, da bi dan, četudi ni dela prost, doživeto preživeli ter se spomnili Trubarja in ostalih reformatorjev.