Napovedano omejevanje uporabe zdravstvenih trditev na živilih z manj ugodno hranilno sestavo

Ljubljana, 8. junija - Evropska komisija je objavila evalvacijo evropske uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, ki nakazuje potrebo po vzpostavitvi dodatne omejitve uporabe trditev na živilih, so sporočili z Inštituta za nutricionistiko. To bo pomembno vplivalo na zagotavljanje varstva potrošnikov in zmanjšanje tveganja za javno zdravje.