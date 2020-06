Celjska občina ocvetličila staro mestno jedro

Celje, 15. junija - Celjska občina je v minulih dneh ocvetličila mostove, trge, terase in lokale v starem mestnem jedru, enoletne gredice na javnih površinah in krožišča. Na mostove so namestili 340 korit s 1360 pelargonijami. V devetih piramidah po mestu je zasajenih 2700 vodenk, na krožišča in ostale površine pa so zasadili zmajeva krila.