UniCredit banka namenila 60.000 evrov za pomoč družinam v stiski

Ljubljana, 8. junija - Fundacija UniCredit iz Italije je za projekt Zveze prijateljev mladine donirala 10.000 evrov, slovenska Unicredit banka pa se je pridružila z donacijo 15.000 evrov, s čimer so pomagali pri nakupu 933 paketov hrane za družine, ki so se znašle v finančni stiski. Poleg tega so 35.000 evrov namenili programu Zveze za opolnomočenje družin v stiski.