Mineva 150 let od smrti britanskega pisatelja Charlesa Dickensa

London, 9. junija - Mineva 150 let od smrti ustvarjalnega in družbeno aktivnega britanskega pisatelja Charlesa Dickensa, ki je pri 58 letih umrl za posledicami kapi. Pisatelj je med redkimi avtorji, ki s svojimi junaki, kot so Oliver Twist, David Copperfield in Ebenezer Scrooge, po desetletjih ostajajo še vedno tako citirani, brani in sprejeti.