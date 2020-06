Pandemija koronavirusa razgalila ranljivost prehranskih verig

Ljubljana, 8. junija - Pandemija novega koronavirusa je razkrila ranljivost prehranskih oskrbovalnih verig, so v uvodnem delu konference ob svetovnem dnevu varne hrane izpostavljali govorci in se strinjali, da bo treba sisteme nadgraditi. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je ob tem izpostavila, da smo za varnost hrane odgovorni prav vsi in vsak izmed nas.